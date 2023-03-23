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Японія може відправити Україні транспортні засоби та будівельну техніку

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Четвер 23 березня 2023 17:00
Японія може відправити Україні транспортні засоби та будівельну техніку Фото: Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд Японії розглядає можливість відправлення Україні транспортних засобів та будівельної техніки в якості гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди, яку приводить Nikkei Asia.

"Я хотів би розглянути питання про надання підтримки транспортним засобам та будівельній техніці", - заявив Кісіда.

Прем'єр додав, що ця техніка може бути використана в Україні для розбирання завалів, а також у процесі розмінування територій.

"Точне реагування на потреби - типова для Японії скрупульозна підтримка", - пояснив Кісіда.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та його польський колега Матеуш Моравецький домовилися спільно посилити підтримку України та запровадити нові санкції проти РФ.

Також японський прем'єр-міністр заявив, що Токіо виділить 30 мільйонів доларів на закупівлю Україні нелетального озброєння.

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