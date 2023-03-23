Японія може відправити Україні транспортні засоби та будівельну техніку

Уряд Японії розглядає можливість відправлення Україні транспортних засобів та будівельної техніки в якості гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди, яку приводить Nikkei Asia.

"Я хотів би розглянути питання про надання підтримки транспортним засобам та будівельній техніці", - заявив Кісіда. Прем'єр додав, що ця техніка може бути використана в Україні для розбирання завалів, а також у процесі розмінування територій. "Точне реагування на потреби - типова для Японії скрупульозна підтримка", - пояснив Кісіда.