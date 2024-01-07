Японія виділила 37 млн доларів на системи виявлення дронів для України

"Я ще раз рішуче засуджую триваючі ракетні та безпілотні атаки Росії на різні райони, в тому числі Київ. Під час навіть новорічних свят. І висловлюю свої щирі співвідчуття жертвам цих атак, я ще раз хотіла висловити свою повагу мужності українського народу, який так довго обороняється проти російської агресії. Японія сповнена рішучості підтримувати Україну, щоб в Україні знову запанував мир", - сказала міністр.

Вона зазначила, що її візит до Києва свідчить про підтримку України з боку Японії. Тому її країна у рамках допомоги допоможе закупити системи для виявлення безпілотників.

"Японія активно просуває підтримку України, в рамках нашої підтримки Японія нещодавно вирішила внести 37 млн доларів до трастового фонду НАТО, щоб забезпечити систему виявлення безпілотних літальних апаратів", - заявила Йоко Камікава.

Крім того, щоб допомогти українцям пережити зиму, Японія надала 5 мобільних газотурбінних генераторів та 7 трансформаторів. Глава МЗС Японія сьогодні офіційно передасть ці обладнання.

Також міністр висловила ідею підтримати українські освіти, охорони здоровʼя, будівництво прихистків для жінок і дітей.

Допомога від Японії

Нагадаємо, сьогодні, 7 січня, стало відомо, що до Києва прибула міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава. В Україні вона зустрілась з українським колегою Дмитром Кулебою, відвідала Бучу та Ірпінь. Зазначимо, що спільний брифінг міністрів відбувався в укритті, оскільки на той момент у Києві була оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, наприкінці грудня державний бюджет нашої країни отримав близько 950 млн доларів від Японії в рамках проєктів Світового банку на відновлення та соціальний захист.

Також 7 грудня 2023 року прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда повідомив про готовність його країни виділити для України 4,5 мільярда доларів. Кошти будуть спрямовані на відновлення країни від наслідків російської агресії.