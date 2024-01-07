Япония выделила 37 млн долларов на системы обнаружения дронов для Украины

"Я еще раз решительно осуждаю продолжающиеся ракетные и беспилотные атаки России на разные районы, в том числе Киев. Во время даже новогодних праздников. И выражаю свои искренние соболезнования жертвам этих атак, я еще раз хотела выразить свое уважение мужества украинского народа, который так долго обороняется против российской агрессии. Япония полна решимости поддерживать Украину, чтобы в Украине снова воцарился мир", - сказала министр.

Она отметила, что ее визит в Киев свидетельствует о поддержке Украины со стороны Японии. Поэтому ее страна поможет помочь закупить системы для выявления беспилотников.

"Япония активно продвигает поддержку Украины, в рамках нашей поддержки Япония недавно решила внести 37 млн долларов в трастовый фонд НАТО, чтобы обеспечить систему обнаружения беспилотных летательных аппаратов", - заявила Йоко Камикава.

Кроме того, чтобы помочь украинцам пережить зиму, Япония предоставила 5 мобильных газотурбинных генераторов и 7 трансформаторов. Глава МИД Япония сегодня официально передаст это оборудование.

Также министр выразила идею поддержать украинские образования, здравоохранение, строительство приютов для женщин и детей.

Помощь от Японии

Напомним, сегодня, 7 января, стало известно, что в Киев прибыла министр иностранных дел Японии Йоко Камикава. В Украине она встретилась с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, посетила Бучу и Ирпень. Отметим, что общий брифинг министров проходил в укрытии, поскольку в тот момент в Киеве была объявлена воздушная тревога.

Напомним, в конце декабря государственный бюджет нашей страны получил около 950 млн долларов от Японии в рамках проектов Всемирного банка на восстановление и социальную защиту.

Также 7 декабря 2023 премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил о готовности его страны выделить для Украины 4,5 миллиарда долларов . Денежные средства будут направлены на восстановление страны от последствий российской агрессии.