Япония усилит санкции против России: затронут экспорт полупроводников и финансовый сектор

Премьер-министр Японии Фумио Кисида анонсировал введение против России дополнительных санкций за вторжение в Украину . Ограничения затронут выдачу виз россиянам, экспорт полупроводников и финансовый сектор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News .

Фумио Кисида подчеркнул, что новые санкции против России вводятся в дополнение к объявленным днем ранее за признание Москвой так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

Это заявление Фумио Кисида сделал через несколько часов после того, как лидеры стран "Большой семерки" осудили Россию за вторжение в Украину и пообещали принять "строгие и скоординированные" экономические и финансовые санкции.

Напомним, ранее премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания и ее союзники введут масштабный пакет экономических санкций против России.