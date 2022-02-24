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Лидеры G7 осудили Путина за развязывание войны на европейском континенте

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Вашингтон, Четверг 24 февраля 2022 18:41
Лидеры G7 осудили Путина за развязывание войны на европейском континенте Фото: лидеры G7 осудили Путина (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Лидеры стран "Большой семерки" после виртуальной встречи осудили президент России Владимира Путин за нападение на Украину. В совместном заявлении говорится, что он "возобновил войну на европейском континенте".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Он оказался не на той стороне истории", - написали лидеры.

Главы стран G7 осудили Путина "за его последовательный отказ от участия в дипломатическом процессе для решения вопросов, касающихся европейской безопасности, несмотря на наши неоднократные предложения".

"Мы едины с партнерами, включая НАТО, ЕС и их государства-члены, а также с Украиной, и по-прежнему полны решимости делать все необходимое для сохранения целостности международного порядка, основанного на правилах", - говорится в заявлении.

Участниками встречи, по данным Белого дома, были президент Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги, премьер-министр Японии Кисида Фумио, премьер-министр Борис Джонсон. Соединенного Королевства, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Напомним, премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания и ее союзники введут масштабный пакет экономических санкций против России. Ожидается, что западные страны объявят о скоординированных санкциях.

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