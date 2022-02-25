Японія посилить санкції проти Росії: торкнуться експорт напівпровідників і фінансовий сектор

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда анонсував введення проти Росії додаткових санкцій за вторгнення в Україну . Обмеження торкнуться видачі віз росіянам, експорт напівпровідників і фінансовий сектор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News .

Фуміо Кісіда підкреслив, що нові санкції проти Росії вводяться на додаток до оголошених днем раніше за визнання Москвою так званих Донецької та Луганської "народних республік".

Цю заяву Фуміо Кісіда зробив через кілька годин після того, як лідери країн "Великої сімки" засудили Росію за вторгнення в Україну і пообіцяли прийняти "суворі і скоординовані" економічні та фінансові санкції.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що Великобританія і її союзники введуть масштабний пакет економічних санкцій проти Росії.