Японія та США спільно розроблятимуть перехоплювачі гіперзвукових ракет, - Yomiuri

Уряди Японії та США вирішили спільно розробити нові ракети, здатні перехоплювати гіперзвукове озброєння, яке створюють Китай, РФ та КНДР. Ця угода може бути укладена на японсько-американсько-південнокорейському саміті 18 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yomiuri .

Метою подібних спільних розробок є посилення стримування можливих загроз.

Як повідомили журналістам кілька чиновників, це буде друга спільна розробка ракети-перехоплювача Японії та Штатів після SM3 Block 2A, яка була завершена у 2017 році.

У зв'язку з самітом Японія-США-Південна Корея у п'ятницю в США прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та американський президент США Джо Байден проведуть індивідуальні переговори, що внесе корективи в оголошення домовленостей як частини Угоди.

Гіперзвукові ракети

Гіперзвукова зброя рухається зі швидкістю, в 5 разів вищою за швидкість звуку (5 Махов), і летить на низькій висоті за нерегулярними траєкторіями, що ускладнює її виявлення наявними радарами та перехоплення.

Як протидія в Японії працюють над удосконаленням можливостей зенітно-ракетного комплексу середньої дальності. Нові ракети SM-6, встановлені на кораблях "Іджіс" Морських сил самооборони, також мають обмежені можливості перехоплення.

Розробка перехоплювача

Уряди Японії та США прагнуть розробити нову ракету-перехоплювач протягом 10 років.

При цьому для того, щоб перехопити гіперзвукову зброю, важливо також створити позицію, яка зможе виявляти та відстежувати ракети на ранній стадії. Штати продовжують будівництво "супутникової групи", в якій велика кількість малих супутників координується та працює як рій. Японія також розглядає співпрацю із супутниковою мережею США.

Крім того, Токіо хоче мати "здатність контратаки" для нападу на бази запуску ракет іншої країни з метою самооборони. Суть полягає в тому, щоб прискорити спільну розробку нових ракет-перехоплювачів та розробку ракет великої дальності, що забезпечують можливості контратаки, а також швидко реалізувати "інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону", оголошену у Стратегії національної оборони з грудня 2022 року.

Як Україна збиває російські "гіперзвукові" ракети

Зауважимо, що РФ для завдання ударів по містах України використовує також аеробалістичні ракети "Кинджал", які вперто продовжує називати гіперзвуковими. Йдеться про "Кинджали", які, як стверджувала Москва, начебто неможливо перехопити та знищити жодним системам ПРО/ППО.

Проте, як резюмував речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, захисники українського неба з початку повномасштабної війни РФ проти України вже збили 13 таких аеробалістичних ракет "Кинджал", а також понад 20 балістичних ракет "Іскандер" та С-400, якими окупанти обстрілюють територію нашої країни.

Російські "Кинджали", зокрема, ПС ЗСУ перехоплюють за допомогою системи ПРО Patriot.

Саміт США, Південної Кореї та Японії

Саміт відбудеться 18 серпня у Вашингтоні, в ньому візьмуть участь прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, президент США Джо Байден і лідер Південної Кореї Юн Сук Йоль. Вони обговорять ситуацію у Східній Азії, враховуючи кроки Китаю та ядерну і ракетну риторику Північної Кореї.

Це перша зустріч трьох країн в такому форматі - до цього безпекова ситуація в регіоні обговорювалась лише в рамках більших самітів.

Зазначимо, що минулого місяця Південна Корея, США та Японія провели тристоронні навчання з протиракетної оборони у міжнародних водах Японського моря 16 липня, на тлі запуску КНДР ракет.