Япония и США будут совместно разрабатывать перехватчики гиперзвуковых ракет, - Yomiuri

Правительства Японии и США решили совместно разработать новые ракеты, способные перехватывать гиперзвуковое вооружение, которое создают Китай, РФ и КНДР. Данное соглашение может быть заключено на японско-американско-южнокорейском саммите 18 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yomiuri .

Целью подобных совместных разработок является усиление возможности сдерживания вероятных угроз.

Как сообщили журналистам несколько чиновников, это будет вторая совместная разработка ракеты-перехватчика Японии и Штатов после SM3 Block 2A, которая была завершена в 2017 году.

В связи с саммитом Япония-США-Южная Корея в пятницу в США премьер-министр Японии Фумио Кисида и американский президент США Джо Байден проведут индивидуальные переговоры, что внесет коррективы в объявление договоронностей как части Соглашения.

Гиперзвуковые ракеты

Гиперзвуковое оружие движется со скоростью, в 5 раз выше скоростью звука (5 Махов), и летит на низкой высоте за нерегулярными траекториями, что затрудняет его обнаружение имеющимися радарами и перехвата.

В качестве противодействия в Японии работают над усовершенствованием возможностей зенитно-ракетного комплекса средней дальности. Новые ракеты SM-6, установленные на кораблях "Иджис" Морских сил самообороны, также имеют ограниченные возможности перехвата.

Разработка перехватчика

Правительства Японии и США стремятся разработать новую ракету-перехватчик в течение 10 лет.

При этом для того, чтобы перехватить гиперзвуковое оружие, важно также создать позицию, которая сможет выявлять и отслеживать ракеты на ранней стадии. Штаты продолжают строительство "спутниковой группы", в которой большое количество малых спутников координируется и работает как рой. Япония также рассматривает сотрудничество со спутниковой сетью США.

Кроме того, Токио хочет обрести "способность контратаки" для нападения на базы запуска ракет другой страны с целью самообороны. Суть состоит в том, чтобы ускорить совместную разработку новых ракет-перехватчиков и разработку ракет большой дальности, обеспечивающих возможности контратаки, а также быстро реализовать "интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону", объявленную в Стратегии национальной обороны с декабря 2022 года.

Как Украина сбивает российские "гиперзвуковые" ракеты

Заметим, что РФ для нанесения ударов по городам Украины использует также аэробалистические ракеты "Кинжал", которые упорно продолжает называть гиперзвуковыми. Речь идет о "Кинжалах", которые, как утверждала Москва, вроде бы невозможно перехватить и уничтожить никаким системам ПРО/ПВО.

При этом, как резюмировал представитель командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, защитники украинского неба с начала полномасштабной войны РФ против Украины уже сбили 13 таких аэробалистических ракет "Кинжал", а также более 20 баллистических ракет "Искандер" и С-400, которыми оккупанты обстреливают территорию нашей страны.

Российские "Кинжалы", в частности, ВС ВСУ перехватывают с помощью системы ПРО Patriot.

Саммит США, Южной Кореи и Японии

Саммит состоится 18 августа в Вашингтоне, в нем примут участие премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент США Джо Байден и лидер Южной Кореи Юн Сук Йоль. Они обсудят ситуацию в Восточной Азии, учитывая шаги Китая и ядерную и ракетную риторику Северной Кореи.

Это первая встреча трех стран в таком формате - до этого ситуация в регионе обсуждалась только в рамках больших саммитов.

Отметим, что в прошлом месяце Южная Корея, США и Япония провели трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря 16 июля на фоне запуска КНДР ракет.