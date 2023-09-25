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Китай встановив біля берегів Філіппін "плаваючий бар'єр", заблокувавши вихід суднам

Понеділок 25 вересня 2023 03:17
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Китай встановив біля берегів Філіппін "плаваючий бар'єр", заблокувавши вихід суднам Фото: Китай заблокував частину моря поблизу Філіппін (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Китай встановив "плаваючий бар'єр" у Південно-Китайському морі неподалік Філіппінів, чим завадим їхнім рибацьким човнам виходити в море і працювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Речник берегової охорони Філіппін Джей Тарріела сказав, що плавучий бар’єр був виявлений філіппінськими суднами під час звичайного морського патрулювання в п’ятницю, його розміри становили близько 300 метрів.

"Берегова охорона Філіппін та Бюро рибальства та водних ресурсів рішуче засуджують установку береговою охороною Китаю плавучого бар’єру в південно-східній частині Бахо-де-Масінлок, який перешкоджає філіппінським рибальським човнам заходити на мілину та позбавляє їх рибальства та заробітку”, - йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що бар'єр було встановлено після того, як Філіпіни проінспектували це місце напередодні і виявили там знищені корали і морське серидовище. В цьому влада звинуватила Китай - ті у свою чергу назвали це "фарсом".

"Постійне захоплення невибірковою незаконною та руйнівною рибальською діяльністю китайської морської міліції на рифі Розул і мілині Ескода, можливо, безпосередньо спричинило деградацію та руйнування морського середовища", - сказав Тарріела.

Китай та Філіппіни

Останнім часом відносини Філіппін та Китаю є напруженими через політику президента Фердинанда Маркоса-молодшого, який обрав курс на зближення з США.

Так, на початку року Японія, США та Філіппіни вирішили посилити оборонне співробітництво на фоні можливого військового вторгнення Китаю на Тайвань. Пізніше вони разом з Австралією провели спільні морські навчання.

А в березні США та Філіппіні провели спільні військові навчання, на яких відпрацювали захист від потенційної агресії в бік архіпелагу.

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