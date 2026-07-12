Япония стала новой базой ГРУ: СМИ выяснили, как РФ получает технологии в обход санкций

Журналисты раскрыли деятельность секретного подразделения ГРУ, которое под прикрытием бизнеса в Японии налаживает поставки технологий в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan Times .

После начала полномасштабной войны западные страны выслали сотни русских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием. Однако часть из них, как утверждают западные спецслужбы, нашла новую базу для работы – Японию.

Как ГРУ перенесло свою сеть в Японию

По данным украинских властей, около 90% российских ракет и дронов содержат японские компоненты. Именно поэтому Япония стала одним из ключевых направлений для российской военной разведки, пытающейся получать современные технологии в обход санкций.

Как пишет издание, за этой деятельностью стоит секретное подразделение ГРУ - 20-е управление.

Его офицеры под видом дипломатов или бизнесменов ищут современные технологии, необходимые российскому военно-промышленному комплексу, а затем переправляют их в Россию в обход санкций.

Офицер ГРУ под прикрытием "Аэрофлота"

В Токио этой сетью, по данным западных спецслужб, руководит офицер ГРУ Максим Фильченков, официально работающий в российской авиакомпании "Аэрофлот".

В издании обратили внимание, что офис "Аэрофлота", где, по данным разведки, работает Фильченков, расположен всего в десяти минутах ходьбы от штаб-квартиры Национального агентства полиции Японии, занимающегося расследованием шпионажа.

Журналисты трижды приходили в этот офис, но пообщаться с Фильченковым так и не смогли – во время последнего визита он через сотрудницу передал, что не хочет разговаривать.

По данным журналистов, офицер ГРУ ищет партнеров среди японских логистических компаний, чтобы переправлять товары в третьи страны, а уже оттуда – в Россию.

Одной из таких компаний в расследовании называют Proco Air. Она перевозит грузы в государства, где работает "Аэрофлот", в частности в Шри-Ланку и Узбекистан, откуда товары могут попадать в Россию.

Владелец компании возразил, что знал о связях Фильченкова с российской разведкой, и заявил, что перевозит только разрешенные грузы.

В то же время журналисты нашли документы, подтверждающие сотрудничество компании с российской "Р-фарм", основатель которой находится под санкциями нескольких западных стран.

Японские компоненты в российских ракетах

Еще одна деталь, на которую обращает внимание издание, касается ударов по Украине. После атаки российской ракеты Х-101 на жилой дом в Киеве украинские следователи обнаружили среди ее обломков японские электронные компоненты, экспорт которых в Россию запрещен.

Именно после таких случаев Украина начала регулярно посылать Токио дипломатические ноты с доказательствами использования японских деталей в российском оружии и призывами усилить экспортный контроль.

Только в апреле 2025 года Киев направил в японский МИД по меньшей мере восемь дипломатических нот с перечнем деталей, обнаруженных в ракетах и дронах после ударов по украинским городам.

Несмотря на это, как отмечает издание, Япония пока не принимала меры по Фильченкову. Правительство страны заявляет, что сотрудничает с западными союзниками для усиления экспортного контроля, а японские компании уверяют, что соблюдают санкции и не поставляют свою продукцию России.

В то же время, по словам западных спецслужб, российская сеть по закупкам технологий в стране продолжает работать.