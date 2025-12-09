Японія спростувала заяву щодо відмови конфіскувати заморожені активи РФ

Заступник міністра фінансів Японії з міжнародних справ Ацусі Мімура прокоментував інформацію ЗМІ щодо відмови у підтримці конфіскації заморожених активів РФ.

"Це абсолютна брехня", - заявив він.

Мімура зазначив, що Японія завжди діяла в інтересах України, виходячи зі своїх державних інтересів, оскільки, додав він, одного разу "може зіткнутися з аналогічною ситуацією в Східній Азії".

Що відомо про відмову Японії

Раніше видання Politico повідомило про відмову Японії підтримати ініціативу ЄС щодо використання заморожених активів РФ на користь України. Таким чином вона фактично зірвала спробу Брюсселя заручитися глобальною підтримкою.

Видання посилалося на двох європейських дипломатів. Вони розповіли, що Токіо під час зустрічі міністрів фінансів країн G7 дало зрозуміти, що через юридичні обмеження не буде використовувати російські активи, заморожені в Японії, для надання кредиту Україні. Йдеться про близько 30 млрд доларів.