Япония сольет очищенную от радиации воду с Фукусимы в океан

В океан планируют слить воду, которую использовали для охлаждения расплавленного топлива, а также дождевые и грунтовые воды.

Власти отметили, что после очистки вода не угрожает людям и окружающей среде. При этом местные рыбаки и соседние Китай и Южная Корея выражают опасения в связи со сливом воды с Фукусимы.

Сброс воды начнется не раньше чем через два года. За это время проведут подготовку и дополнительную проверку оборудования.

Отмечается, что во время очистки воды используется система, которая удаляет большую часть радиоактивных элементов, таких как стронций и цезий. Однако остается тритий, но он в малых концентрациях не угрожает здоровью человека.

Воду, которую планируют слить, будут разбавлять до тех пор, пока концентрация трития не снизится до числа, которое в семь раз меньше нормы. Процесс будет контролироваться представителями МАГАТЭ и третьими сторонами.

Сейчас в резервуарах Фукусимы находится более 1,25 миллиона тонн воды.