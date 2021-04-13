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Япония сольет очищенную от радиации воду с Фукусимы в океан

Автор: Игорь Литвиненко

Правительство Японии приняло решение сбросить воду с атомной электростанции "Фукусима-1" в океан. Как отмечает японское правительство, воду очистили от радиоактивных частиц.

Об этом сообщает Kyodo.

В океан планируют слить воду, которую использовали для охлаждения расплавленного топлива, а также дождевые и грунтовые воды.

Власти отметили, что после очистки вода не угрожает людям и окружающей среде. При этом местные рыбаки и соседние Китай и Южная Корея выражают опасения в связи со сливом воды с Фукусимы.

Сброс воды начнется не раньше чем через два года. За это время проведут подготовку и дополнительную проверку оборудования.

Отмечается, что во время очистки воды используется система, которая удаляет большую часть радиоактивных элементов, таких как стронций и цезий. Однако остается тритий, но он в малых концентрациях не угрожает здоровью человека.

Воду, которую планируют слить, будут разбавлять до тех пор, пока концентрация трития не снизится до числа, которое в семь раз меньше нормы. Процесс будет контролироваться представителями МАГАТЭ и третьими сторонами.

Сейчас в резервуарах Фукусимы находится более 1,25 миллиона тонн воды.

Отметим, авария на АЭС в префектуре Фукусима произошла 11 марта 2011 года. В результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. Вследствие этого в трех энергоблоках расплавилось топливо и повредило защитные корпуса реакторов. Для охлаждения реакторов в них непрерывно закачивают воду.

Как писало РБК-Украина, в феврале 2021 года компания TEPCO, которая является оператором атомной электростанции "Фукусима-1", обнаружила снижение уровня воды в защитных корпусах первого и третьего реакторов АЭС.

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Новости Украины ЯпонияФукусимаАЭС
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