Япония сольет очищенную от радиации воду с Фукусимы в океан

Правительство Японии приняло решение сбросить воду с атомной электростанции "Фукусима-1" в океан. Как отмечает японское правительство, воду очистили от радиоактивных частиц.
Об этом сообщает Kyodo.
В океан планируют слить воду, которую использовали для охлаждения расплавленного топлива, а также дождевые и грунтовые воды.
Власти отметили, что после очистки вода не угрожает людям и окружающей среде. При этом местные рыбаки и соседние Китай и Южная Корея выражают опасения в связи со сливом воды с Фукусимы.
Сброс воды начнется не раньше чем через два года. За это время проведут подготовку и дополнительную проверку оборудования.
Отмечается, что во время очистки воды используется система, которая удаляет большую часть радиоактивных элементов, таких как стронций и цезий. Однако остается тритий, но он в малых концентрациях не угрожает здоровью человека.
Воду, которую планируют слить, будут разбавлять до тех пор, пока концентрация трития не снизится до числа, которое в семь раз меньше нормы. Процесс будет контролироваться представителями МАГАТЭ и третьими сторонами.
Сейчас в резервуарах Фукусимы находится более 1,25 миллиона тонн воды.
Отметим, авария на АЭС в префектуре Фукусима произошла 11 марта 2011 года. В результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. Вследствие этого в трех энергоблоках расплавилось топливо и повредило защитные корпуса реакторов. Для охлаждения реакторов в них непрерывно закачивают воду.
Как писало РБК-Украина, в феврале 2021 года компания TEPCO, которая является оператором атомной электростанции "Фукусима-1", обнаружила снижение уровня воды в защитных корпусах первого и третьего реакторов АЭС.