"Украинцы хорошо понимают": Зеленский по случаю 10-летия аварии на "Фукусиме-1" обратился к Японии

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю 10-летия аварии на АЭС "Фукусима-1" обратился к премьер-министру Японии Йосихиде Суга. Он отметил, что Украина вспоминает решимость людей, которые боролись с последствиями катастрофы.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Twitter .

Зеленский подчеркнул, что украинцы очень хорошо понимают, что такое техногенная катастрофа.

"Вспоминаем решимость людей, которые 10 лет назад преодолевали масштабную аварию на АЭС "Фукусима-1" в Японии. Украинцы очень хорошо понимают, что такое техногенная катастрофа и какова цена усилий для борьбы с ее последствиями. Трагедии на "Фукусиме-1" и ЧАЭС не должны повториться", - говорится в сообщении.

Отметим, авария на АЭС в префектуре Фукусима произошла 11 марта 2011 года. В результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. Вследствие этого в трех энергоблоках расплавилось топливо и повредило защитные корпуса реакторов. Для охлаждения реакторов в них непрерывно закачивают воду.