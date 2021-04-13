Японія зіллє очищену від радіації воду з Фукусіми в океан

В океан планують злити воду, яку використовували для охолодження розплавленого палива, а також дощові і ґрунтові води.

Влада зазначає, що після очищення вода не загрожує людям і довкіллю. При цьому місцеві рибалки і сусідні Китай і Південна Корея висловлюють побоювання у зв'язку зі зливом води з Фукусіми.

Скидання води почнеться не раніше ніж через два роки. За цей час проведуть підготовку та додаткову перевірку обладнання.

Наголошується, що під час очищення води використовується система, яка видаляє більшу частину радіоактивних елементів, таких як стронцій і цезій. Однак залишається тритій, але він в малих концентраціях не загрожує здоров'ю людини.

Воду, яку планують злити, будуть розбавляти до тих пір, поки концентрація тритію не знизиться до числа, яке в сім разів менше норми. Процес контролюватиметься представниками МАГАТЕ і третіми сторонами.

Зараз в резервуарах Фукусіми знаходиться понад 1,25 мільйона тонн води.