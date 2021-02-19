ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В корпусах двух реакторов на "Фукусиме" после землетрясения упал уровень воды

Новина українською → Япония, Пятница 19 февраля 2021 16:09
В корпусах двух реакторов на "Фукусиме" после землетрясения упал уровень воды Фото: АЭС "Фукусима" в Японии (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Компания TEPCO, которая является оператором атомной электростанции "Фукусима-1", обнаружила снижение уровня воды в защитных корпусах первого и третьего реакторов АЭС. Это может иметь связь с последствиями недавнего землетрясения.

Об этом говорится в отчете на сайте TEPCO.

Как пояснили в компании, поскольку в системе подачи воды в корпуса не наблюдается неполадок, то проблема может быть связана с землетрясением, которое потрясло Японию 13 февраля.

"Тем временем в системе подачи воды в корпуса не наблюдается неполадок, в связи с чем снижение ее уровня может быть связано с изменениями, вызванными возможным ущербом от землетрясения", - говорится в отчете.

Кроме того, компания продолжает наблюдать за ситуацией со снижением уровня воды в корпусах реакторов, изучая соответствующие параметры.

В марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" произошла авария. В результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех энергоблоках расплавилось топливо и повредило защитные корпуса реакторов. Для охлаждения реакторов в них непрерывно закачивают воду.

Напомним, 13 февраля в Японии зафиксировали землетрясение магнитудой более 7 баллов. Землетрясение произошло неподалеку региона Фукусима, где расположена аварийная АЭС.

Как писало РБК-Украина, число пострадавших в результате мощного землетрясения в Японии превысило 100 человек.

Добавим, 14 февраля в Японии произошел повторное землетрясение. Толчки силой до 4 баллов ощутили в префектурах Фукусима и Мияги.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Япония Фукусима АЭС землетрясение
NEWS
Новый карантин и ожидание вакцинации. Как Украина противостоит коронавирусу
Новый карантин и ожидание вакцинации. Как Украина противостоит коронавирусу
DAILY
Директор раздора. Почему Сытника снова хотят уволить и что ждет НАБУ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Директор раздора. Почему Сытника снова хотят уволить и что ждет НАБУ