Япония сократит импорт российского угля из-за вторжения в Украину

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил о намерении страны постепенно сокращать импорт российского угля. Такое решение связано с войной РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

В японском министерстве не уточнили сроки сокращения импорта угля из РФ.

Также Хагиуда заявил, что Япония стремится сломать свою зависимость от российской продукции при помощи некоторых мер.

"Япония будет постепенно сокращать импорт российского угля в ответ на вторжение Москвы в Украину", - сказал чиновник.

Ранее сообщалось, что Япония обратилась в международный суд в Гааге с требованием расследовать преступления РФ в Киевской области.

Также мы писали о том, что Япония не запретила своим компаниям продолжать работу в России, но предупредила о трудностях из-за международных санкций.

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