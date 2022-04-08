ru ua
Пт, 08 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Японія скоротить імпорт російського вугілля через вторгнення в Україну

Новость на русском →
Японія, П'ятниця 08 квітня 2022 06:08
Японія скоротить імпорт російського вугілля через вторгнення в Україну Фото: Коїті Хагіуда, глава Мінекономіки Японії (facebook.com/koichi.hagiuda)
Автор: Володимир Костирін

Міністр економіки, торгівлі і промисловості Японії Коїті Хагіуда заявив про намір країни поступово скорочувати імпорт російського вугілля. Таке рішення пов'язане з війною РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Японія буде поступово скорочувати імпорт російського вугілля у відповідь на вторгнення Москви в Україну", - сказав чиновник.

Також Хагіуда заявив, що Японія прагне зламати свою залежність від російської продукції за допомогою деяких заходів.

У японському міністерстві не уточнили терміни скорочення імпорту вугілля з РФ.

Раніше повідомлялося, що Японія звернулася до Міжнародного суду в Гаазі з вимогою розслідувати злочини РФ у Київській області.

Також ми писали про те, що Японія не заборонила своїм компаніям продовжувати роботу в Росії, але попередила про труднощі через міжнародні санкції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія Санкції проти Росії Кримінальна справа
NEWS
44-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
44-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Знищена окупантами. Як виглядає Бородянка і що пережили її жителі
Виталий НосачФотокорреспондент Знищена окупантами. Як виглядає Бородянка і що пережили її жителі