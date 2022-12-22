Японія розпочала підготовку до саміту країн G7: що відомо

Японія розпочала підготовку саміту країн "Великої сімки", який має відбутися у Хіросімі у травні 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today .

Повідомляється, що важливим елементом саміту стане відвідування лідерами країн G7 музею атомної бомби у Хіросімі.

За словами джерел, у разі реалізації це буде перший спільний візит лідерів G7 до музею. Японія повинна провести саміт G7 протягом трьох днів з 18 по 21 травня наступного року в місті Хіросіма, майже повністю зруйнованого американською атомною бомбою в серпні 1945 року.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда раніше висунув своє бачення світу, вільного від ядерної зброї. У 2016 році колишній президент США Барак Обама відвідав музей, виголосив промову та зустрівся з місцевими жителями, які вижили після атомного бомбардування у Меморіальному парку світу.