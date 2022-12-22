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Япония начала подготовку к саммиту стран G7: что известно

Фото: Япония начала подготовку к саммиту стран G7 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Япония начала подготовку саммита стран "Большой семерки", который должен состояться в Хиросиме в мае 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

Сообщается, что важным элементом саммита станет посещение лидерами стран G7 музея атомной бомбы в Хиросиме.

По словам источников, в случае реализации это будет первый совместный визит лидеров G7 в музей. Япония должна провести саммит G7 в течение трех дней с 18 по 21 мая следующего года в городе Хиросима, который был почти полностью разрушен американской атомной бомбой в августе 1945 года.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида ранее выдвинул свое видение мира, свободного от ядерного оружия. В 2016 году бывший президент США Барак Обама посетил музей, произнес речь и встретился с местными жителями, которые выжили после атомной бомбардировки в Мемориальном парке мира.

Напомним, страны "Большой семерки" заверили, что они будут поддерживать и усиливать экономическое давление на Россию.

Также мы писали, что страны "Большой семерки" и Австралия присоединились к Европейскому союзу и установили лимит цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

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ЯпонияG7