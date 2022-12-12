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Країни G7 пообіцяли посилити економічний тиск на Росію

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Понеділок 12 грудня 2022 19:11
Країни G7 пообіцяли посилити економічний тиск на Росію Фото: країни G7 пообіцяли посилити економічний тиск на Росію (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країни "Великої сімки" запевнили, що вони підтримуватимуть та посилюватимуть економічний тиск на Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідерів G7 за підсумками саміту.

"Ми, як і раніше, віддані нашим безпрецедентним скоординованим санкційним заходам у відповідь на агресивну війну Росії. Ми підтримуватимемо і посилюватимемо економічний тиск на Росію і тих, хто ухиляється від наших обмежувальних заходів і підриває їх", - сказано в документі.

Також зазначається, що країни G7 продовжать захищати вразливі країни, які страждають від наслідків агресивної війни Росії.

Нагадаємо, 3 грудня країни "Великої сімки" та Австралія приєдналися до Європейського союзу та встановили ліміт цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Також ми писали, що ще вчора, 11 грудня президент України Володимир Зеленський скоординував позиції з американським колегою Джо Байденом напередодні саміту G7.

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