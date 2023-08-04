Японія проситиме Іран припинити постачання зброї до Росії, - ЗМІ

Як повідомляється, міністр закордонних справ Ірану Амір Абдоллахіан відвідає Токіо в неділю, 6 серпня, де зустрінеться зі прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою.

Під час зустрічі говоритимуть й про війну в Україні. Зокрема, Кісіда проситиме Іран припинити постачання зброї до Росії.

Постачання іранської зброї до Росії

Росія використовує іранські дрони для завдання ударів по території України. Захід неодноразово заявляв, що Росія домовилася з Тегераном про постачання безпілотників, але Москва та Іран довгий час всіляко відкидали ці звинувачення.

Після надання реальних доказів застосування РФ дронів іранського виробництва Тегеран змінив позицію та визнав свою причетність.

Британська розвідка повідомляла, що РФ перейшла від отримання невеликих іранських партій дронів повітряним транспортом на великі партії за допомогою кораблів з Ірану через Каспійське море.

Окрім того, Росія за допомогою Ірану будує на своїй території завод з виробництва безпілотників, який надалі може мати значний вплив на війну в Україні.

За словами аналітиків з Розвідувального управління Міністерства оборони США, новий завод забезпечить Росію новими запасами безпілотників, які "на порядок більші", ніж ті, які вона могла закупити в Ірану до цього.