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Япония будет просить Иран прекратить поставки оружия в Россию, - СМИ

Фото: премьер-министр Японии Фумио Кисида (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Япония намерена просить Иран прекратить поставки оружия в Россию, которое она использует в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, министр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиан посетит Токио в воскресенье, 6 августа, где встретится с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Во время встречи будут говорить и о войне в Украине. В частности, Кисида будет просить Иран прекратить поставки оружия России.

Поставка иранского оружия в Россию

Россия использует иранские дроны для нанесения ударов по территории Украины. Запад неоднократно заявлял, что Россия договорилась с Тегераном о поставках беспилотников, но Москва и Иран долгое время всячески отвергали эти обвинения.

После предоставления реальных доказательств применения РФ дронов иранского производства Тегеран изменил позицию и признал свою причастность.

Британская разведка сообщала, что РФ перешла от получения небольших иранских партий дронов воздушным транспортом на крупные партии с помощью кораблей из Ирана через Каспийское море.

Кроме того, Россия с помощью Ирана строит на своей территории завод по производству беспилотников, который в дальнейшем может оказать значительное влияние на войну в Украине.

По словам аналитиков из Разведывательного управления Министерства обороны США, новый завод обеспечит Россию новыми запасами беспилотников, которые "на порядок больше", чем те, которые она могла закупить у Ирана до этого.

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