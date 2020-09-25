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Япония призывает власти Беларуси прекратить задержания

Токио, Пятница 25 сентября 2020 18:55
Япония призывает власти Беларуси прекратить задержания
Фото: задержание в Минске (t.me/radiosvaboda)
Автор: Андрей Козловский

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Японии Йошиди Томоюки призвал власти Беларуси немедленно прекратить неправомерные задержания и насильственное притеснение граждан. Он также считает, что инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко не способствует улучшению ситуации в стране.

Об этом говорится в заявлении Йошиди Томоюки.

"Несмотря на неоднократные призывы международного сообщества, включая Японию, многих граждан, которые проводят мирные акции протеста, продолжают задерживать, а в Республике Беларусь продолжаются политические потрясения. При таких обстоятельствах власть Республики Беларусь провела церемонию инаугурации президента, не приложив никаких усилий для национального диалога", - говорится в заявлении.

Томоюки также призывает белорусские власти принять участие в национальном диалоге, уважающем принципы верховенства права и демократии.

Напомним, Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб распорядился подготовить санкции в отношении виновных в нарушении прав человека в Беларуси.

Кроме того, эксперты ООН в области прав человека обратились к властям Беларуси с призывом освободить оппозиционерку Марию Колесникову.

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