Японія закликає владу Білорусі припинити затримання

Фото: затримання в Мінську (t.me/radiosvaboda)

Прессекретар Міністерства закордонних справ Японії Йошиди Томоюкі закликав владу Білорусі негайно припинити неправомірні затримання та насильницький утиск громадян. Він також вважає, що інавгурація президента Білорусі Олександра Лукашенка не сприяє покращенню ситуації в країні.

Про це йдеться у заяві Йошиди Томоюкі.

"Попри неодноразові заклики міжнародного співтовариства, включаючи Японію, багатьох громадян, які проводять мирні акції протесту, продовжують затримувати, а в Республіці Білорусь тривають політичні потрясіння. За таких обставин влада Республіки Білорусь провела церемонію інавгурації президента, не доклавши жодних зусиль для національного діалогу", - йдеться у заяві.

Томоюкі також закликає білоруську владу взяти участь у національному діалозі, що поважає принципи верховенства права та демократії.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб розпорядився підготувати санкції у відношенні винних в порушенні прав людини в Білорусі.

Крім того, експерти ООН в області прав людини звернулися до влади Білорусі із закликом звільнити опозиціонерку Марію Колеснікову.