В ООН призвали Беларусь освободить Колесникову

Фото: Мария Колесникова (news tut by фото Ольга Шукайло)

Эксперты ООН в области прав человека обратились к властям Беларуси с призывом освободить оппозиционерку Марию Колесникову. Они также просят Минск расследовать ее задержание.

Заявление опубликовано на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

В заявлении говорится, что Беларусь должна провести быстрое и эффективное расследование того, что произошло с Колесниковой. А также осуществить правосудие над теми, кто причастен к ее насильственному похищению.

Эксперты отмечают, что Колесникову похитили 7 сентября мужчины в масках, которые были агентами безопасности. На следующий день ее отвезли к границе с Украиной, заявив, что она будет выдворена. Однако оппозиционерка порвала паспорт и избежала депортации. После этого она исчезла на три дня, в течение которых не было официальной информации о ее местонахождении.

Напомним, ранее сообщалось, что Минский городской суд подтвердил законность продления ареста Колесниковой до ноября.

По версии властей, ее задержали при незаконном пересечении границы с Украиной. Однако арестована она по обвинению в публичных призывах к захвату государственной власти.

Сегодня стало известно, что страны Балтии расширили санкции против Беларуси.