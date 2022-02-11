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Япония призвала своих граждан немедленно покинуть Украину

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство иностранных дел Японии повысило уровень угрозы нахождения в Украине до максимального четвертого. Ведомство призвало японцев немедленно покинуть украинскую территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Японии.

В предупреждении ведомства отмечается, что в районе границы с Украиной нарастает напряженность из-за усиления российских войск и ситуация остается непредсказуемой. Кроме того, на территории Беларуси начались совместные с Россией военные учения, а Черное море недавно зашли боевые корабли ВМФ РФ.

"Хотя заинтересованные страны предпринимают дипломатические усилия, ситуация, вероятно, быстро ухудшится. По этой причине уровень опасности нахождения в Украине поднят до 4 уровня", - уточнили в японском МИД.

Министерство призвало граждан Японии, которые находятся в Украине, немедленно покинуть территорию страны. Для этого им рекомендовано воспользоваться безопасными способами, включая коммерческие авиарейсы. Кроме того, ведомство настоятельно просит японцев отказаться от поездок в Украину.

Напомним, 10 февраля президент США Джо Байден призвал американцев покинуть Украину из-за угрозы российского вторжения.

Отметим, ранее Франция рекомендовала своим гражданам отказаться от поездок в Украину.

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