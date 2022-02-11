RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Японія закликала своїх громадян негайно покинути Україну

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство закордонних справ Японії підвищило рівень загрози перебування в Україні до максимального четвертого. Відомство закликало японців негайно покинути українську територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Японії.

У попередженні відомства наголошується, що в районі кордону з Україною наростає напруженість через посилення російських військ і ситуація залишається непередбачуваною. Крім того, на території Білорусі почалися спільні з Росією військові навчання, а Чорне море нещодавно зайшли бойові кораблі ВМФ РФ.

"Хоча зацікавлені країни роблять дипломатичні зусилля, ситуація, ймовірно, швидко погіршиться. З цієї причини рівень небезпеки перебування в Україні піднято до 4 рівні", - уточнили в японському МЗС.

Міністерство закликало громадян Японії, які перебувають в Україні, негайно покинути територію країни. Для цього їм рекомендовано скористатися безпечними способами, включаючи комерційні авіарейси. Крім того, відомство настійно просить японців відмовитися від поїздок в Україну.

Нагадаємо, 10 лютого президент США Джо Байден закликав американців покинути Україну через загрозу російського вторгнення.

Зазначимо, раніше Франція рекомендувала своїм громадянам відмовитися від поїздок в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУкраїнаЯпонія