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Япония предложила предоставить Украине 100 млн долларов кредита

Новина українською →
Токио, Вторник 15 февраля 2022 16:43
Япония предложила предоставить Украине 100 млн долларов кредита Фото: премьер Японии Фумио Кисида (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров японский премьер предложил предоставит Украину 100 млн долларов в виде чрезвычайных кредитов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan Times.

Кисида выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник на фоне опасений по поводу возможного вторжения России в страну.

В ходе 30-минутных переговоров Кисида заявил, что Япония последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и просто не может принять любое одностороннее изменение статус-кво.

Японский и украинский лидеры договорились настойчиво продолжать дипломатические усилия по деэскалации ситуации. Они также обсудили вопросы защиты японских граждан в Украине и возможные экономические санкции против России в случае вторжения.

По словам Кисиды, Зеленский дал подробные разъяснения о ситуации внутри Украины и о российских войсках.

"Мы будем реагировать соответствующим образом в сотрудничестве с партнерами по G7 и международным сообществом в зависимости от того, что произойдет. Наша основная позиция - сотрудничать с международным сообществом, не забывая при этом о наших национальных интересах", - заявил Кисида.

Напомним, ранее сообщалось, что Кисида намерен провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее МИД Японии объявил о сокращении численности посольства в Украине.

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