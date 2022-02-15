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Премьер Японии планирует сегодня поговорить с Зеленским

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Токио, Вторник 15 февраля 2022 09:54
Премьер Японии планирует сегодня поговорить с Зеленским Фото: премьер-министр Японии Фумио Кисида (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор состоится во вторник.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Fuji TV.

По их данным, Кисида намерен затронуть тему безопасности остающихся в Украине японских граждан и обменяться мнениями о путях дипломатического урегулирования кризиса.

В свою очередь генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции в Токио заявил, что "проведение телефонных переговоров лидеров Японии и Украины все еще прорабатывается". Он также отметил, что хотел бы воздержаться от дальнейших комментариев на эту тему.

Ранее во вторник глава МИД Японии Есимаса Хаяси заявил, что Токио поддерживает усилия по мирному разрешению ситуации вокруг Украины.

Напомним, МИД Японии объявил о сокращении численности посольства в Украине.

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