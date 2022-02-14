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МИД Японии объявил о сокращении численности посольства в Украине

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Токио, Понедельник 14 февраля 2022 04:59
МИД Японии объявил о сокращении численности посольства в Украине Фото: МИД Японии объявил о сокращении численности посольства в Украине (pixabay.com)
Автор: Артур Родивилов

МИД Японии объявил об уменьшении численности посольства страны в Украине, где остается теперь лишь ограниченное количество сотрудников. Деятельность представительства в связи с этим сокращена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Это решение внешнеполитическое ведомство объяснило "продолжающимся ростом напряженности на украинско-российской границе".

В японском МИД подчеркнули, что дальнейшее развитие ситуации остается "непредсказуемым, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия", направленные на разрешение кризиса.

По данным японского правительства, при канцелярии премьер-министра Фумио Кисиды создан кризисный штаб, который будет заниматься сбором и анализом информации о ситуации вокруг Украины.

Напомним, Госдеп США объявил о переводе части сотрудников посольства Киева во Львов. Кроме того, было принято решение сократить персонал киевской дипмиссии.

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