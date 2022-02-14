МИД Японии объявил о сокращении численности посольства в Украине
МИД Японии объявил об уменьшении численности посольства страны в Украине, где остается теперь лишь ограниченное количество сотрудников. Деятельность представительства в связи с этим сокращена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.
Это решение внешнеполитическое ведомство объяснило "продолжающимся ростом напряженности на украинско-российской границе".
В японском МИД подчеркнули, что дальнейшее развитие ситуации остается "непредсказуемым, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия", направленные на разрешение кризиса.
По данным японского правительства, при канцелярии премьер-министра Фумио Кисиды создан кризисный штаб, который будет заниматься сбором и анализом информации о ситуации вокруг Украины.
Напомним, Госдеп США объявил о переводе части сотрудников посольства Киева во Львов. Кроме того, было принято решение сократить персонал киевской дипмиссии.