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Японія запропонувала надати Україні 100 млн доларів кредиту

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Токіо, Вівторок 15 лютого 2022 16:43
Японія запропонувала надати Україні 100 млн доларів кредиту Фото: прем'єр Японії Фуміо Кісіда (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. В ході переговорів японський прем'єр запропонував надасть Україні 100 млн доларів у вигляді надзвичайних кредитів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan Times.

Кісіда висловив підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським у вівторок на тлі побоювань з приводу можливого вторгнення Росії в країну.

В ході 30-хвилинних переговорів Кісіда заявив, що Японія послідовно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України і просто не може прийняти будь-яку односторонню зміну статус-кво.

Японський і український лідери домовилися наполегливо продовжувати дипломатичні зусилля з деескалації ситуації. Вони також обговорили питання захисту японських громадян в Україні та можливі економічні санкції проти Росії у разі вторгнення.

За словами Кісіди, Зеленський дав докладні роз'яснення про ситуацію всередині України і про російські війська.

"Ми будемо реагувати відповідним чином у співпраці з партнерами по G7 і міжнародним співтовариством в залежності від того, що станеться. Наша основна позиція - співпрацювати з міжнародним співтовариством, не забуваючи при цьому про наші національні інтереси", - заявив Кісіда.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кісіда має намір провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Раньше МЗС Японії оголосив про скорочення чисельності посольства в Україні.

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Японія Володимир Зеленський
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