Японія запропонувала надати Україні 100 млн доларів кредиту
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. В ході переговорів японський прем'єр запропонував надасть Україні 100 млн доларів у вигляді надзвичайних кредитів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan Times.
Кісіда висловив підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським у вівторок на тлі побоювань з приводу можливого вторгнення Росії в країну.
В ході 30-хвилинних переговорів Кісіда заявив, що Японія послідовно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України і просто не може прийняти будь-яку односторонню зміну статус-кво.
Японський і український лідери домовилися наполегливо продовжувати дипломатичні зусилля з деескалації ситуації. Вони також обговорили питання захисту японських громадян в Україні та можливі економічні санкції проти Росії у разі вторгнення.
За словами Кісіди, Зеленський дав докладні роз'яснення про ситуацію всередині України і про російські війська.
"Ми будемо реагувати відповідним чином у співпраці з партнерами по G7 і міжнародним співтовариством в залежності від того, що станеться. Наша основна позиція - співпрацювати з міжнародним співтовариством, не забуваючи при цьому про наші національні інтереси", - заявив Кісіда.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кісіда має намір провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
Раньше МЗС Японії оголосив про скорочення чисельності посольства в Україні.