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Японія працює над створенням гіперзвукової ракети дальністю 3000 кілометрів

Фото: Японія працює над створенням гіперзвукової ракети (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Міністерство оборони Японії займається розробкою кількох ракет великої дальності, які зможуть нести бойовий заряд на відстань до 3000 кілометрів і має намір розгорнути їх у 2030-х роках

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

Уряд розраховує створити та запустити у серійне виробництво ракету з дальністю 2000 км до початку 2030-х років. Гіперзвукова ракета з дальністю 3000 км, яка зможе досягти будь-якої точки КНДР та деяких районів Китаю, має з'явитися на озброєнні країни орієнтовно до 2035 року.

Раніше ми писали, що витрати Японії на оборону у 2023 році зростуть на 20%. Ключовим придбанням Токіо стануть вироблені в США крилаті ракети Tomahawk та інші ракети великої дальності, які можуть вражати цілі у Китаї та КНДР.

Також повідомлялося, що Японія оприлюднила найбільший план нарощування своєї військової сили з часів Другої світової війни. Уряд країни заклав 320 мільярдів доларів на наступні п'ять років для посилення оборони.

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ЯпоніяКНДР