Япония работает над созданием гиперзвуковой ракеты дальностью 3000 километров

Министерство обороны Японии занимается разработкой нескольких ракет большой дальности, которые смогут нести боевой заряд на расстояние до 3000 километров и намерено развернуть их в 2030-х годах

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today .

Правительство рассчитывает создать и запустить в серийное производство ракету с дальностью 2000 км к началу 2030-х годов. Гиперзвуковая ракета с дальностью 3000 км, которая сможет достичь любой точки КНДР и некоторых районов Китая, должна появиться на вооружении страны ориентировочно к 2035 году.

Ранее мы писали, что расходы Японии на оборону в 2023 году вырастут на 20%. Ключевым приобретением Токио станут произведенные в США крылатые ракеты Tomahawk и другие ракеты большой дальности, которые могут поражать цели в Китае и КНДР.

Также сообщалось, что Япония обнародовала самый большой план наращивания своей военной силы со времен Второй мировой войны. Правительство страны заложило 320 миллиардов долларов на следующие пять лет для усиления обороны.

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