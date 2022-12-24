Проти цілей у Китаї та КНДР. Японія закупить у США крилаті ракети на 1,6 млрд доларів

Витрати Японії на оборону наступного року зростуть на 20%. Ключовим придбанням Токіо стануть вироблені в США крилаті ракети Tomahawk та інші ракети великої дальності, які можуть вражати цілі у Китаї та КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today .

Японія запланувала у 2023 році придбати ракети Tomahawk на 1,6 млрд доларів. Затверджений прем'єр-міністром Фуміо Кісідою оборонний бюджет демонструє рішучість його уряду швидко озброїтися ударними можливостями відповідно до нової стратегії.

Крім того, Японія заплатить Сполученим Штатам 800 млн доларів за обладнання та програмне забезпечення, необхідне для запуску "Томагавків".

"Томагавки" будуть розгорнуті протягом двох років, з 2026 по 2027 рік, на вдосконалених есмінцях, оснащених радаром Aegis та системами вертикального пуску для атак типу "корабель-поверхня".

Японія також закупить більше протитанкових ракет іноземної розробки для запуску з бойових літаків - 500-кілометрову ракету Joint Strike Missile з Норвегії для винищувачів F-35A та Joint Air-to-Surface Standoff Missile компанії Lockheed Martin з дальністю дії близько 900 кілометрів для модернізованих F-15.