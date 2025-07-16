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Японія попереджає про небезпечне прискорення військової активності Китаю у Тихому океані

Середа 16 липня 2025 10:11
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Японія попереджає про небезпечне прискорення військової активності Китаю у Тихому океані Фото: Японія попередила про стрімке нарощування військової потужності Китаю (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Японія у щорічному звіті про оборону назвала швидке прискорення військової активності Китаю найбільшим стратегічним викликом сучасності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Військові дії Пекіна охоплюють території від південно-західного узбережжя Китаю до Тихого океану.

Зростання співпраці Китаю з Росією створює додаткові ризики безпеці Японії, посилюючи регіональну напруженість.

У документі Міністерства оборони Японії, наголошується на суттєвих змінах у світовому балансі сил.

Зокрема, зазначається загострення суперництва між США та Китаєм, а також небезпека ескалації конфліктів у Індо-Тихоокеанському регіоні, де розташована Японія.

Японський уряд висловлює занепокоєння через загрози, пов’язані з Тайванем та Північною Кореєю, а також військову співпрацю між Москвою і Пекіном, яка посилює регіональну нестабільність.

У відповідь речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь жорстко розкритикував звіт Японії, заявивши, що він формує хибне уявлення про Китай та "невиправдано втручається у внутрішні справи країни".

Пекін вважає свої військові дії "законними і розумними" і закликав Японію "забути про своє воєнне минуле" і припинити провокувати напруженість у регіоні.

Нагадаємо, ми писали, що Китай заявив, що японські ВПС надмірно наближуються до китайських літаків, створюючи загрозливі ситуації в повітрі.

Пекін звинуватив японські Повітряні сили самооборони у надмірному наближенні до китайських військових літаків під час розвідки в зоні ідентифікації ППО Східнокитайського моря.

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Японія Китай Російська Федерація
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