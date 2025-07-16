Япония предупреждает об опасном ускорении военной активности Китая в Тихом океане
Япония в ежегодном отчете об обороне назвала быстрое ускорение военной активности Китая самым большим стратегическим вызовом современности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
Военные действия Пекина охватывают территории от юго-западного побережья Китая до Тихого океана.
Рост сотрудничества Китая с Россией создает дополнительные риски безопасности Японии, усиливая региональную напряженность.
В документе Министерства обороны Японии, отмечается существенных изменениях в мировом балансе сил.
В частности, отмечается обострение соперничества между США и Китаем, а также опасность эскалации конфликтов в Индо-Тихоокеанском регионе, где расположена Япония.
Японское правительство выражает обеспокоенность из-за угроз, связанных с Тайванем и Северной Кореей, а также военного сотрудничества между Москвой и Пекином, которое усиливает региональную нестабильность.
В ответ представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь жестко раскритиковал отчет Японии, заявив, что он формирует ложное представление о Китае и "неоправданно вмешивается во внутренние дела страны".
Пекин считает свои военные действия "законными и разумными" и призвал Японию "забыть о своем военном прошлом" и прекратить провоцировать напряженность в регионе.
Напомним, мы писали, что Китай заявил, что японские ВВС чрезмерно приближаются к китайским самолетам, создавая угрожающие ситуации в воздухе.
Пекин обвинил японские Воздушные силы самообороны в чрезмерном приближении к китайским военным самолетам во время разведки в зоне идентификации ПВО Восточнокитайского моря.
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