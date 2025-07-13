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Китай звинуватив Японію у провокаціях між військовими літаками

Неділя 13 липня 2025 12:11
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Китай звинуватив Японію у провокаціях між військовими літаками Фото: Міноборони Китаю заявило про провокації японських військових літаків (wikimedia.org)
Автор: Владислава Ткаченко

Китай заявив, що японські ВПС надмірно наближуються до китайських літаків, створюючи загрозливі ситуації в повітрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони КНР.

Міністерство оборони Китаю оприлюднило офіційну заяву у відповідь на протест Японії щодо дій китайських пілотів.

Пекін звинуватив японські Повітряні сили самооборони у надмірному наближенні до китайських військових літаків під час розвідки в зоні ідентифікації ППО Східнокитайського моря.

Речник Міноборони КНР Цзян Бінь підкреслив, що китайські військові відповідно до закону перевірили, ідентифікували та контролювали японські літаки. За його словами, дії китайських пілотів були законними, професійними та стандартизованими.

При цьому у Китаї заявили, що саме переслідування японськими літаками та кораблями є першопричиною зростання ризиків для морської та повітряної безпеки обох країн.

Китай закликає Японію до співпраці задля створення стабільної атмосфери для розвитку двосторонніх відносин.

Нагадаємо, у травні винищувачі перехопили російський Су-24, який виконував небезпечні маневри неподалік від польського кордону.

Також літаки НАТО було піднято в повітря через те, що винищувач Су-35 ЗС РФ порушив повітряний простір Естонії. Це сталося в районі півострова Юмінда.

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