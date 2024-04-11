Японія не планує приєднуватися до тристороннього пакту AUKUS

Співпраця в рамках оборонного AUKUS

У березні 2023 року прем'єр-міністри Австралії Ентоні Альбанезе, Великої Британії Ріші Сунак і президент США Джо Байден оголосили про домовленість держав, що входять до альянсу AUKUS, про забезпечення ВМС Австралії атомними підводними човнами.

Японські видання писали про те, що країни альянсу AUKUS зацікавлені у використанні японських технологій, включно для розробки гіперзвукової зброї та посилення можливостей радіоелектронної боротьби.

Днями повідомлялося, що США, Велика Британія й Австралія планують розпочати переговори щодо залучення нових членів до організації AUKUS. Вашингтон наполягає на залученні Японії в якості стримуючого фактору проти зростання впливу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Тим часом Велика Британія збільшить штат фахівців атомної енергетики через будівництво нових човнів для Британії, а також Австралії відповідно до пакту про безпеку AUKUS.

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