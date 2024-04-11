Япония не планирует присоединяться к трехстороннему пакту AUKUS

Сотрудничество в рамках оборонного AUKUS

В марте 2023 года премьер-министры Австралии Энтони Альбанезе, Великобритании Риши Сунак и президент США Джо Байден объявили о договоренности государств, входящих в альянс AUKUS, об обеспечении ВМС Австралии атомными подводными лодками.

Японские издания писали о том, что страны альянса AUKUS заинтересованы в использовании японских технологий, в том числе для разработки гиперзвукового оружия и усиления возможностей радиоэлектронной борьбы.

На днях сообщалось, что США, Великобритания и Австралия планируют начать переговоры по привлечению новых членов в организацию AUKUS. Вашингтон настаивает на привлечении Японии в качестве сдерживающего фактора против роста влияния Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Тем временем Великобритания увеличит штат специалистов атомной энергетики из-за строительства новых лодок для Британии, а также Австралии в соответствии с пактом о безопасности AUKUS.

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