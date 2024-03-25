Через підводні човни. Британія збільшить штат фахівців атомної енергетики

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак готує план збільшення штату співробітників атомної енергетики, оскільки зростання темпів будівництва атомних підводних човнів і підвищений запит на атомну енергетику, за прогнозами, створять 40 тисяч нових робочих місць до 2030 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Уряд співпрацюватиме з оборонними компаніями BAE Systems, Rolls-Royce та Babcock тощо. Відомо, що компанія EDF до кінця десятиліття інвестує понад 961 млн доларів у розвиток та навчання персоналу.

Уряду необхідно забезпечити достатню кількість працівників атомної галузі, щоб допомагати будувати та обслуговувати свій флот підводних човнів.

"Захист майбутнього нашого ядерного стримування та атомної енергетики є найважливішою національною справою", - сказав Сунак.

За його словами, британська промисловість будівництва атомних підводних човнів найближчими роками розширюватиметься через будівництво нових човнів для Британії, а також Австралії відповідно до пакту про безпеку AUKUS.