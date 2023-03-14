Лідери країн AUKUS оголосили дорожню карту щодо надання Австралії атомних субмарин
Прем'єр-міністри Австралії та Великоъ Британії Ентоні Альбанезе та Ріші Сунак, а також президент США Джозеф Байден оголосили про домовленість країн, що входять до альянсу AUKUS, про забезпечення ВМС Австралії атомними підводними човнами зі звичайним озброєнням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому та прес-службу британського уряду.
"Партнери AUKUS, що експлуатують високопродуктивні атомні підводні човни зі звичайним озброєнням, забезпечать гарантований підводний потенціал, який сприятиме стабільності, миру та процвітанню в Індо-Тихоокеанському регіоні та в усьому світі", - йдеться у спільній заяві лідерів альянсу за підсумками зустрічі у Сан-Дієго.
Зазначається, що SSN-AUKUS, підводний човен нового покоління, буде вироблятися за допомогою загальних технологічних потужностей трьох країн.
Програма підтримання підводних можливостей Австралії включає кілька етапів. Так дві країни почнуть працювати над будівництвом SSN-AUKUS на своїх власних верфях протягом 10 років.
Австралійський військовий та цивільний персонал проходитиме відвідування навчання у США та Британії вже з цього року.
Американська сторона має намір збільшити відвідування портів підводними човнами в Австралії з 2023 року та Великої Британії з 2026 року.
Штати та Британія розпочнуть план передової ротації SSN до Австралії у 2027 році, щоб прискорити розвиток персоналу австралійського ВМФ, інфраструктури та систем регулювання.
У дорожній карті повідомляється, що США планує продати Австрії 3 підводні човни класу "Вірджинія" до 2030 року, а також передбачається можливість продажу ще двох у разі потреби.
Наприкінці 2030-х Британія поставить перші SSN-AUKUS своєму Королівському флоту, а на початку 2040-х років перший SSN-AUKUS, побудований в Австралії, буде переданий ВМФ Австралії.
Також у заяві підтверджується зобов'язання щодо запобігання розповсюдженню ядерної зброї, а також йдеться про продовження консультацій з Міжнародним агентством з атомної енергії щодо набуття потенціалу атомних підводних човнів.
Раніше повідомлялося, що історична оборонна угода між Вашингтоном, Канберрою та Лондоном по програмі AUKUS укладена в рамках спільних зусиль щодо протидії зростаючій загрозі, що походить від Китаю.
Нагадаємо, що сьогодні на озброєнні Австралії перебувають шість підводних човнів класу Collins, термін служби яких продовжили до 2036 року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.