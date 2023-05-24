UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Японія не планує приєднуватися до НАТО, - Кісіда

Фото: прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Японія не планує приєднуватися до НАТО, але обговорює план Альянсу щодо відкриття офісу зв’язку в Токіо.

Про це заявив прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Коментар Кісіди прозвучав після того, як раніше цього місяця посол Японії в США заявив про плани щодо відкриття офісу Альянсу у Токіо для сприяння консультаціям у регіоні.

"Мені не відомо про жодне ухвалене рішення", - сказав Кісіда на засіданні парламенту щодо питання про відкриття офісу НАТО у Токіо, додавши, що його країна не планує приєднуватися до Альянсу як постійний або асоційований член.

Наміри НАТО щодо відкриття офісу в Японії

Спершу посол Японії в США Кодзі Томіта заявив наміри відкрити офіс Альянсу в Токіо. Голова МЗС країни Йосімаса Хаясі зазначив, що таке рішення пов'язане з тим, що вторгнення Росії в Україну зробило світ менш стабільним.

Після цього генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс обговорює з Японією можливість відкриття офісу в Токіо.

При цьому таку ініціативу засудили у Китаї, зазначивши, що крок Японії є чимось, що Азіатсько-Тихоокеанський регіон "не вітає" і додавши, що Токіо має бути "дуже обережним у питанні військової безпеки".

Нагадаємо, що цими вихідними японська Хіросіма прийняла саміт G7, на якому лідери демократичних країн домовилися "зменшити ризики, а не роз’єднати" економічну взаємодію з Китаєм і підтвердили важливість миру та стабільності в Тайванській протоці.

Окрім того, Кісіда збирається взяти участь у саміті НАТО, який має відбутися у Вільнюсі (Литва) в липні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЯпоніяНАТО