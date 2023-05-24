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Япония не планирует присоединяться к НАТО, - Кисида

Фото: премьер-министр Японии Фумио Кисида (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Япония не планирует присоединяться к НАТО, но обсуждает план Альянса по открытию офиса связи в Токио.

Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Комментарий Кисиды прозвучал после того, как ранее в этом месяце посол Японии в США заявил о планах по открытию офиса Альянса в Токио для содействия консультациям в регионе.

"Мне неизвестно ни о каком принятом решении", - сказал Кисида на заседании парламента по вопросу об открытии офиса НАТО в Токио, добавив, что его страна не планирует присоединяться к Альянсу как постоянный или ассоциированный член.

Намерения НАТО по открытию офиса в Японии

Сначала посол Японии в США Кодзи Томмита заявил намерения открыть офис Альянса в Токио. Глава МИД страны Йосимаса Хаяси отметил, что такое решение связано с тем, что вторжение России в Украину сделало мир менее стабильным.

После этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс обсуждает с Японией возможность открытия офиса в Токио.

При этом такую инициативу осудили в Китае, отметив, что шаг Японии является чем-то, что Азиатско-Тихоокеанский регион "не приветствует" и добавив, что Токио должно быть "осторожным в вопросе военной безопасности".

Напомним, что в эти выходные японская Хиросима приняла саммит G7, на котором лидеры демократических стран договорились "уменьшить риски, а не разъединить" экономическое взаимодействие с Китаем и подтвердили важность мира и стабильности в Тайванском проливе.

Кроме того, Кисида намерен принять участие в саммите НАТО, который должен пройти в Вильнюсе (Литва) в июле.

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