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Японія планує передати українським рятувальникам машини для розміновування територій, - ДСНС

Фото: Японія передасть українським рятувальникам техніку для розмінування (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Уряд Японії планує передати українським рятувальникам машини механізованого розмінування для очищення територій від вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС в Telegram.

Рятувальники України зустрілись з японськими представниками в одному із підрозділів Головного управління ДСНС України у Черкаській області.
 
Під час зустрічі вони оглянули передану напередодні японськими партнерами техніку, та ознайомилися з роботою частини піротехнічних робіт і гуманітарного розмінування.
 
"Своєю чергою японський уряд підтвердив наміри передати українським рятувальникам машини механізованого розмінування для очищення територій від вибухонебезпечних залишків війни", - йдеться в повідомленні ДСНС.
 
Зазначається, що тимчасово виконуючий обов'язки голови ДСНС України висловив вдячність японським партнерам за суттєве посилення ДСНС у напрямку розмінування.

 Фото: зустріч представників української ДСНС та Японії у Черкаській області (t.me/dsns_telegram)

Розмінування України

На тлі вторгнення Росії в Україну та активні бойові дії наразі понад чверть території України забруднена мінами та вибухонебезпечними предметами.

Навесні минулого року прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування. В рамках цього український уряд країни закликав інші країни допомогти у даній сфері.

Як ми повідомляли раніше, в Україні створили Корпус демінерів, які будуть виконувати завдання на деокупованих територіях у кількості 5 тисяч фахівців.

Також уряд України планує залучити більше жінок до розмінування.

Напередодні стало відомо, що Україна та Хорватія підписали меморандум, який передбачає допомогу у розміновуванні українських територій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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