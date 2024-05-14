Хорватія допоможе у розмінуванні України: підписано меморандум

Хорватія допоможе Україні в питаннях розмінування. Відповідний меморандум країни підписали у вівторок, 14 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки України.

"Вибір партнером Хорватії є невипадковим. Ця балканська країна зазнала значного забруднення вибухонебезпечними предметами в результаті бойових дій у 1990-х роках. Розмінування там триває досі, але вже наступного року має бути завершене. Тож досвід Хорватії є справді неоціненним для України", - зазначили в управлінні.

Як зазначається, меморандум був підписаний між Центром досконалості протимінної діяльності та екологічної безпеки України та Хорватським протимінним центром на полях 27-ї річної міжнародної зустрічі національних директорів та радників ООН з протимінної діяльності в Женеві.

Розмінування України

Через вторгнення Росії в Україну та активні бойові дії понад чверть території України забруднена мінами та вибухонебезпечними предметами.

У квітні 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

Також в Україні створили Корпусу демінерів. Завдання на деокупованих територіях будуть виконувати 5 тисяч фахівців.

До того ж Україна планує залучити більше жінок до розмінування.

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