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Понад чверть території України забруднена вибуховими пристроями, - ДСНС

Україна, Четвер 04 квітня 2024 16:04
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Понад чверть території України забруднена вибуховими пристроями, - ДСНС Фото: понад чверть територій України забруднена мінами (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Понад чверть території України забруднена мінами та вибухонебезпечними предметами. Найгірша ситуація залишається в деокупованих регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Зазначається, що за два роки сапери виявили та знищили понад 780 000 вибухонебезпечних предметів.

Нині у структурі МВС - в лавах ДСНС, Нацполіції та Національній гвардії - працюють близько 2 000 саперів. Наразі планується збільшити їх кількість до 2800.

"За минулий рік було підготовлено майже 1000 фахівців з розмінування", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ДСНС щоденно залучає близько 400 одиниць різної відповідної техніки.

Розмінування України

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

У квітні минулого року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

До того ж в Україні компенсуватимуть витрати на замовлення розмінування.

Нещодавно у Харківській області під час робіт з розмінування території підірвалась спецтехніка. Постраждалих внаслідок інциденту не було.

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ДСНС Вибух боєприпасів
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