Япония планирует передать украинским спасателям машины для разминирования территорий, - ГСЧС

Разминирование Украины

На фоне вторжения России в Украину и активных боевых действий более четверти территории Украины загрязнена минами и взрывоопасными предметами.

Весной прошлого года премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию. В рамках этого украинское правительство страны призвало другие страны помочь в данной сфере.

Как мы сообщали ранее, в Украине создали Корпус деминеров, которые будут выполнять задачи на деоккупированных территориях в количестве 5 тысяч специалистов.

Также правительство Украины планирует привлечь больше женщин к разминированию.

Накануне стало известно, что Украина и Хорватия подписали меморандум, предусматривающий помощь в разминировании украинских территорий.

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