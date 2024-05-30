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Япония планирует передать украинским спасателям машины для разминирования территорий, - ГСЧС

Фото: Япония передаст украинским спасателям технику для разминирования (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Правительство Японии планирует передать украинским спасателям машины механизированного разминирования для очистки территорий взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Telegram.

Спасатели Украины встретились с японскими представителями в одном из подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Черкасской области.

В ходе встречи они осмотрели передаваемую накануне японскими партнерами технику и ознакомились с работой части пиротехнических работ и гуманитарного разминирования.

"В свою очередь японское правительство подтвердило намерения передать украинским спасателям машины механизированного разминирования для очистки территорий от взрывоопасных остатков войны", - говорится в сообщении ГСЧС.

Отмечается, что временно исполняющий обязанности главы ГСЧС Украины выразил благодарность японским партнерам за существенное усиление ГСЧС в направлении разминирования.

Фото: встреча представителей украинской ГСЧС и Японии в Черкасской области (t.me/dsns_telegram)

Разминирование Украины

На фоне вторжения России в Украину и активных боевых действий более четверти территории Украины загрязнена минами и взрывоопасными предметами.

Весной прошлого года премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию. В рамках этого украинское правительство страны призвало другие страны помочь в данной сфере.

Как мы сообщали ранее, в Украине создали Корпус деминеров, которые будут выполнять задачи на деоккупированных территориях в количестве 5 тысяч специалистов.

Также правительство Украины планирует привлечь больше женщин к разминированию.

Накануне стало известно, что Украина и Хорватия подписали меморандум, предусматривающий помощь в разминировании украинских территорий.

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