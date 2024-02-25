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Японія планує нові санкції проти Росії, підтримка України в пріоритеті, - Кішіда

Фото: Фуміо Кішіда, прем'єр-міністр Японії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Японія планує нові санкції проти Російської Федерації. Підтримка України залишатиметься одним із головних пріоритетів цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію суспільного телерадіомовлення Японії NHK, яка цитує прем'єр-міністра Фуміо Кісіду під час зустрічі лідерів G7 в режимі онлайн.

За словами Кішіди, сьогодні важливо продемонструвати солідарність з Україною, оскільки ситуація через затяжні бойові дії є складною. Підтримка Києва залишатиметься одним із головних пріоритетів Токіо цьогоріч. 

Зокрема прем'єр-міністра розповів про Японсько-українську конференцію зі сприяння економічному зростанню та реконструкції, яка відбулася в Токіо 19 лютого. Тоді ж Київ та Токіо підписали більше 50 меморандумів про співпрацю, в тому числі й щодо знешкодження наземних мін та відновлення сільського господарства.

Окрім того, він заявив, що планує запровадити додаткові санкції проти російських осіб та організацій.

"Кішіда підкреслив, що експорт зброї з Північної Кореї до Росії є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН. Він заявив, що використання балістичних ракет північнокорейського виробництва в Україні є абсолютно неприйнятним", - пише NHK. 

Допомога Україні від Японії

За словами заступника міністра фінансів Японії з міжнародних питань Масато Канди, Токіо продовжить своєчасно надавати бюджетну підтримку Україні.

Також очікується, що Японія передасть Україні обладнання для допомоги енергосектору.

16 лютого стало відомо, що Держбюджет України отримав частину коштів гранту обсягом 49,4 млн доларів від уряду Японії в рамках проєкту Світового банку "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE).

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