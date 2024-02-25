ua en ru
Вс, 25 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Япония планирует новые санкции против России, поддержка Украины в приоритете, - Кишида

Воскресенье 25 февраля 2024 09:19
UA EN RU
Япония планирует новые санкции против России, поддержка Украины в приоритете, - Кишида Фото: Фумио Кишида, премьер-министр Японии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Япония планирует новые санкции против Российской Федерации. Поддержка Украины будет оставаться одним из главных приоритетов этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию общественного телерадиовещания Японии NHK, которая цитирует премьер-министра Фумио Кисиду во время встречи лидеров G7 в режиме онлайн.

По словам Кишиды, сегодня важно продемонстрировать солидарность с Украиной, поскольку ситуация из-за затяжных боевых действий является сложной. Поддержка Киева будет оставаться одним из главных приоритетов Токио в этом году.

В частности премьер-министра рассказал о Японско-украинской конференции по содействию экономическому росту и реконструкции, которая состоялась в Токио 19 февраля. Тогда же Киев и Токио подписали более 50 меморандумов о сотрудничестве, в том числе и по обезвреживанию наземных мин и восстановлению сельского хозяйства.

Кроме того, он заявил, что планирует ввести дополнительные санкции против российских лиц и организаций.

"Кишида подчеркнул, что экспорт оружия из Северной Кореи в Россию является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Он заявил, что использование баллистических ракет северокорейского производства в Украине является абсолютно неприемлемым", - пишет NHK.

Помощь Украине от Японии

По словам замминистра финансов Японии по международным вопросам Масато Канди, Токио продолжит своевременно оказывать бюджетную поддержку Украине.

Также ожидается, что Япония передаст Украине оборудование для помощи энергосектору.

16 февраля стало известно, что Госбюджет Украины получил часть средств гранта в размере 49,4 млн долларов от правительства Японии в рамках проекта Всемирного банка "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Япония Война в Украине
NEWS
Запад должен быть смелее в вопросе конфискации российских активов, - премьер Британии
Запад должен быть смелее в вопросе конфискации российских активов, - премьер Британии
DAILY
Санкции США против банков и финкомпаний России: будет ли новый пакет ограничений эффективным
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Санкции США против банков и финкомпаний России: будет ли новый пакет ограничений эффективным