Япония планирует новые санкции против России, поддержка Украины в приоритете, - Кишида

Япония планирует новые санкции против Российской Федерации. Поддержка Украины будет оставаться одним из главных приоритетов этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию общественного телерадиовещания Японии NHK , которая цитирует премьер-министра Фумио Кисиду во время встречи лидеров G7 в режиме онлайн.

По словам Кишиды, сегодня важно продемонстрировать солидарность с Украиной, поскольку ситуация из-за затяжных боевых действий является сложной. Поддержка Киева будет оставаться одним из главных приоритетов Токио в этом году.

В частности премьер-министра рассказал о Японско-украинской конференции по содействию экономическому росту и реконструкции, которая состоялась в Токио 19 февраля. Тогда же Киев и Токио подписали более 50 меморандумов о сотрудничестве, в том числе и по обезвреживанию наземных мин и восстановлению сельского хозяйства.

Кроме того, он заявил, что планирует ввести дополнительные санкции против российских лиц и организаций.

"Кишида подчеркнул, что экспорт оружия из Северной Кореи в Россию является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Он заявил, что использование баллистических ракет северокорейского производства в Украине является абсолютно неприемлемым", - пишет NHK.

Помощь Украине от Японии

По словам замминистра финансов Японии по международным вопросам Масато Канди, Токио продолжит своевременно оказывать бюджетную поддержку Украине.

Также ожидается, что Япония передаст Украине оборудование для помощи энергосектору.

16 февраля стало известно, что Госбюджет Украины получил часть средств гранта в размере 49,4 млн долларов от правительства Японии в рамках проекта Всемирного банка "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE).