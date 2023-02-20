Япония планирует предоставить Украине новую финансовую помощь на 5,5 млрд долларов

Япония предоставит дополнительную финансовую помощь Украине в размере 5,5 млрд долларов для восстановления инфраструктуры в стране.

Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида симпозиуме в Токио, передает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

По словам Кисиды, он предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому принять участие в онлайн-саммите "Большой семерки", который запланирован на этой неделе.

На виртуальной встрече страны "Большой семерки", такие как Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США, а также Европейский союз, скорее всего, согласятся продолжать поддерживать Украину, пишет издание.

Также в преддверии видеосаммита G7 Кисида заявил в своем выступлении на симпозиуме в Токио, что Япония предоставит дополнительную финансовую помощь в размере 5,5 млрд долларов для восстановления инфраструктуры в стране, разрушенной Россией.