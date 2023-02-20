ua ru
Пн, 20 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Япония планирует предоставить Украине новую финансовую помощь на 5,5 млрд долларов

Новина українською →
Токио, Понедельник 20 февраля 2023 14:54
Япония планирует предоставить Украине новую финансовую помощь на 5,5 млрд долларов Фото: премьер-министр Японии Фумио Кисида (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Япония предоставит дополнительную финансовую помощь Украине в размере 5,5 млрд долларов для восстановления инфраструктуры в стране.

Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида симпозиуме в Токио, передает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

По словам Кисиды, он предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому принять участие в онлайн-саммите "Большой семерки", который запланирован на этой неделе.

На виртуальной встрече страны "Большой семерки", такие как Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США, а также Европейский союз, скорее всего, согласятся продолжать поддерживать Украину, пишет издание.

Также в преддверии видеосаммита G7 Кисида заявил в своем выступлении на симпозиуме в Токио, что Япония предоставит дополнительную финансовую помощь в размере 5,5 млрд долларов для восстановления инфраструктуры в стране, разрушенной Россией.

Напомним, ранее сообщалось, что министры G7 во время встречи договорились о дальнейшей поддержке Украины. В частности, речь идет об ускорении поставок оружия и введении новых санкций против России.

Также мы писали, что США и страны G7 намерены 24 февраля ввести новый масштабный пакет санкций против России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Япония G7 Помощь Украине Война в Украине
NEWS
Резников анонсировал еще больше ПВО от партнеров: существенно усилят защиту неба
Резников анонсировал еще больше ПВО от партнеров: существенно усилят защиту неба
DAILY
По всем фронтам. Какие шансы у РФ на Донбассе и к чему готовится Украина
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина По всем фронтам. Какие шансы у РФ на Донбассе и к чему готовится Украина